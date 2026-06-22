«Міцна команда з хорошими виконавцями». Костюк оцінив першого суперника Динамо в єврокубках
Кияни у стартовому раунді кваліфікації Ліги Європи зійдуться з румунським клубом
близько 1 години томуПідписатися в
Головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився очікуваннями від протистояння першого раунду кваліфікації Ліги Європи з румунською Університатею Клуж. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Розуміємо, що легких суперників у кваліфікації Ліги Європи не буває, всі команди посідають високі місця у чемпіонатах своїх країн. Так, можливо, деякі інші варіанти на папері виглядали простішими, але жереб визначив саме «Університатю», й ми з повагою ставимося до цього суперника. Це міцна, добре організована команда з хорошими виконавцями.
Водночас концентруємося насамперед на собі. Попереду збір, підготовка, контрольні матчі, наше завдання – підійти до офіційних поєдинків у найкращому стані. Якщо хочеш досягати серйозних результатів у єврокубках, потрібно бути готовим перемагати будь-якого суперника, незалежно від жереба. Тому сприйняли результати жеребкування спокійно й уже готуємося до протистояння.
Раніше повідомлялося, що замість Маріно Пушича потенційного суперника Динамо у ЛЄ ПАОК очолив італієць.