Молодіжна збірна України оголосила стартовий склад на матч з Нідерландами за вихід у плей-оф Євро-2025
Поєдинок незабаром розпочнеться
близько 1 години тому
Фото: УАФ
Сьогодні Словаччині молодіжна збірна України продовжить свій виступ на Євро-2025 (U-21) матчем проти Нідерландів.
Головний тренер синьо-жовтих Унаї Мельгоса оголосив стартовий склад команди на цю гру.
Нагадаємо, у стартовому матчі збірна України поступилася Данії – 2:3, а в другому турі перемогли Фінляндію – 2:0. Наразі підопічні Мельгоси посідають друге місце в групі, і для виходу у чвертьфінал у матчі з Нідерландами їх влаштує нічия.
Зустріч у Пряшеві розпочнеться о 19:00 за київським часом.