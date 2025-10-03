Молодіжна збірна України оголосила заявку на матчі відбору Євро-2027
У списку 24 футболісти
близько 2 годин тому
Фото - УАФ
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив імена футболістів, які готуватимуться до жовтневих поєдинків відбірного турніру Євро-2027 (U-21).
Молодіжна збірна України 10 жовтня у словенському місті Мурска Собота зіграє номінально домашній матч з Угорщиною, а 14 жовтня у Великій Гориці – гостьовий поєдинок із Хорватією.
Наставник нашої команди Унаї Мельгоса запросив для підготовки до цих матчів 24 гравців, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Склад молодіжної збірної України
- Воротарі: Назар Домчак (Карпати), Іван Пахолюк (Колос), Ілля Попович (Кішварда Угорщина).
- Захисники: Михайло Протасевич, Сергій Корнійчук (обидва – Верес), Ілля Крупський (Металіст 1925), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – Динамо), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва – Рух), Микола Огарков (Олександрія).
- Півзахисники: Олег Федор (Карпати), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – Зоря), Іван Лосенко (ФК Кудрівка), Антон Глущенко, Віктор Цуканов (обидва – Шахтар), Артем Гусол (Колос), Тимур Тутєров (Сандерленд Англія), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті, Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ).
- Нападники: Артем Степанов (Нюрнберг Німеччина), Богдан Попов (Емполі Італія).