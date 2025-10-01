Відомий тренер і футбольний експерт Олег Федорчук прокоментував перспективи гравців молодіжної збірної України U-20 і вказав на тих, хто, на його думку, має реальний шанс стати основою головної команди.

«Якщо Геннадій не матиме важких травм, то у нього дуже хороші перспективи. Синчук зараз виглядає не гірше Коноплянки, Ярмоленка, чи Циганкова в свої роки. Десь Синчук навіть подібний до Циганкова, обидва гравці доволі легкі, швидкі, креативні. Відзначу Дігтяря, який замінив Вернаттуса. Кирило – це дуже великий талант. Він вже два роки грає у дорослий футбол, а йому всього 17! Якщо Дігтярь уникне серйозних травм, то його майбутнє точно буде пов’язане з національною збірною України, — сказав Федорчук у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, збірна України U-20 бере участь у чемпіонаті світу у Чилі. У п'ятницю, 3 жовтня, о 23:00 за київським часом синьо-жовті зіграють у третьому турі групового раунду проти Парагваю. Для виходу у плейоф команді Дмитра Михайленка достатньо зіграти внічию. Нічия також влаштовує і Парагвай.