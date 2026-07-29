Сергій Разумовський

Універсальний нападник київського Динамо Владислав Герич приєднався до Чорноморця та вже провів перше тренування у складі одеської команди. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

20-річний футболіст раніше завершив міжсезонні збори разом із командою Ігоря Костюка, після чого вирушив до Одеси. Тепер футболіст розпочав підготовку з Чорноморцем і найближчим часом може дебютувати за нову команду в офіційних матчах.

Керівництво київського Динамо та Чорноморця попередньо погодило умови співпраці щодо оренди Герича. Очікується, що молодий нападник залишатиметься в одеському клубі щонайменше до завершення першого кола сезону. Якщо під час виступів футболіста не виникне непередбачуваних обставин, його оренда може тривати протягом усього сезону-2026/27.

Водночас одеський клуб продовжує працювати над можливим залученням ще двох футболістів. Чорноморець зацікавлений в оренді представників житомирського Полісся — центрального захисника Жоау Віале та опорного півзахисника Борела Томандзото.

Остаточне рішення щодо майбутнього обох гравців ухвалюватимуть у Поліссі. Це питання планують розглянути після єврокубкового матчу-відповіді проти Копенгагена. Після завершення зустрічі житомирський клуб визначиться, чи готовий відпустити футболістів в оренду до Чорноморця, а також оцінить власні кадрові потреби на старті нового сезону.