Копенгаген – Полісся: де дивитися трансляцію матчу-відповіді другого раунду відбору Ліги конференцій
Поєдинок пройде в Данії
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото - ФК Полісся
Сьогодні житомирське Полісся проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти данського Копенгагена.
Поєдинок відбудеться у місті Копенгаген н стадіоні «Паркен». Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 20:00 за київським часом.
Де дивитисятрансляцію матчу Копенгаген – Полісся
- Пряма трансляція поєдинку буде доступна на платформах OTT-сервісу MEGOGO. Глядачі зможуть переглянути гру у кількох наступних розділах та на спеціалізованих телеканалах:
- На спеціалізованому телеканалі MEGOGO Футбол 1.
- У підрозділі «Футбол» у загальному розділі «Спорт».
- Трансляція доступна користувачам із передплатою «Спорт», а також для всіх власників пакетів MEGOPACK.
Перший матч завершився внічию з рахунком 3:3.
Переможець за сумою двох поєдинків пройде до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де зустрінеться з найкращим у парі Дебрецен (Угорщина) – Пюнік (Вірменія). Поразка означатиме для житомирського клубу завершення єврокубкового сезону.