Денис Сєдашов

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розглядає можливість залучення приватного капіталу до управління чоловічим та жіночим чемпіонатами світу з футболу. Про це повідомляє видання The Times.

За інформацією джерела, керівництво міжнародної федерації планує створити окрему структуру, яка візьме під контроль проведення Мундіалів. Розподіл часток у цій компанії передбачається наступним:

ФІФА збереже за собою контрольний пакет акцій.

20–30% буде передано приватним інвесторам.

20% рівномірно розподілять між 211 національними асоціаціями-членами ФІФА.

Такий план передбачає, що після завершення поточного президентського терміну Інфантіно перейде на посаду «комісара» новоствореної компанії. За попередніми оцінками, його заробітна плата на цій позиції може сягнути рівня очільника американської ліги НФЛ — понад 60 мільйонів доларів на рік.

Для самих турнірів така реформа може означати подальше збільшення кількості учасників або ж зміну періодичності їх проведення — частіше, ніж раз на чотири роки.

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