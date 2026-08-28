Павло Василенко

Іспанський форвард Альваро Мората перейшов до Леванте в оренду з Комо , що грає в другому дивізіоні Іспанії, повідомляє Marca. Гравець, якому восени виповниться 34 роки, вже підписав річний контракт з клубом.

Гравець, який минулого сезону проміняв Туреччину на Італію, хотів повернутися до Іспанії, щоб жити в Мадриді, і це було ключовим моментом угоди.

В сезоні 2025/26 Мората провів 30 матчів на клубному рівні, відзначившись одним забитим м'ячем та двома гольовими передачами.

Портал Transfermarkt оцінює вартість 33-річного форварда у шість мільйонів євро.