Павло Василенко

Головний тренер Жирони Кіке Альварес прокоментував ситуацію з українським нападником Владиславом Ванатом, який видалив із соціальних мереж усі згадки про каталонський клуб і, за даними ЗМІ, хоче покинути команду.

«Видалив фото із соцмереж? Не стежу за цим. Ванат у порядку. Є шанс, що Владислав завтра вийде на поле і допоможе нам», – сказав Альварес для AS.

Матч Жирона – Лас-Пальмас пройде у суботу, 29 серпня.

Ванат перейшов до Жирони з київського Динамо. За час виступів за іспанський клуб 24-річний нападник провів двадцять дев’ять матчів, у яких забив десять голів і віддав дві результативні передачі.

Transfermarkt оцінює нападник Жирони та національної збірної України в 15 мільйонів євро. Контракт нападник з каталонським клубом розрахований до кінця червня 2030 року.