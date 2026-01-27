Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловився про нового коуча Реала Альваро Арьелоа, з яким раніше працював у Мадриді. Його слова наводить A Bola.

Арбелоа - один із моїх улюбленців як з людської точки зору, так і з погляду особистої симпатії. Альваро був одним із найкращих людей, які коли-небудь грали за Реал. Він був останнім, на кого можна було чинити тиск.

Я просто сподіваюся, що в нього все вийде і що він матиме фантастичну кар'єру. Арбелоа може тренувати будь-яку команду у світі, і я бажаю йому успіху, крім завтрашнього дня (сміється), після цього він завжди може перемагати.

Бути тренером дуже складно, головним чином тому, що завжди знайдеться хтось, хто вважає, що знає більше за тебе. Альваро, який тільки-но починає кар'єру, потрібно по-справжньому любити цю роботу, - сказав Моурінью.