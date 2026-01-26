Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью в інтерв'ю клубній прес-службі після впевненої перемоги над Ештрелою Амадора з рахунком 4:0 у 19 турі чемпіонату Португалії знову відзначив 23-річного українського півзахисника Георгія Судакова.

Наставник розповів, як змінилася гра команди після перерви, що дозволило забити три голи та остаточно закріпити перемогу. Судаков знову виявив активність і був помітний на полі.

«Я думаю, що з того моменту, як ми почали накопичувати більше гравців у центрі, їм стало важко, тому що на початку Престіанні був дуже відкритий, Сідні теж, Енцо набагато позиційніший за Баррейро, і практично тільки Судаков грав у цій зоні. Потім, коли Баррейро опинився на полі, він почав грати вертикально з Аурснесом, і в цій зоні стали діяти Престіанні, Сідні, Судаков, і я думаю саме звідси й пішла наша лавина атак у другому таймі».

