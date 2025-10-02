Павло Василенко

Жозе Моурінью, який нещодавно очолив Бенфіку, має амбіційний план – повернути до Лісабона легенду збірної Португалії. Бернарду Сілва, чий контракт з Манчестер Сіті спливає вже в червні, дедалі частіше пов’язується з можливим трансфером на «Да Луш». Про це повідомляють португальські ЗМІ.

31-річний півзахисник, провівши понад 400 матчів під керівництвом Хосепа Гвардіоли та здобувши ключові титули в Англії, може завершити кар’єрне коло там, де вона починалася – у Бенфіці.

Моурінью бачить у Сілві не лише лідера команди, а й стратегічний фундамент для створення колективу, здатного боротися за успіх у Лізі чемпіонів. Сам гравець, як повідомляють джерела, не виключає повернення додому, аби стати обличчям нової епохи Бенфіки.

Втім, перехід не обійдеться без труднощів: висока зарплата футболіста та конкуренція з боку топ-клубів Європи залишають угоду під питанням. Та попри це, емоційний фактор і зв'язок із рідним клубом можуть схилити Бернарду до історичного рішення.

Наступне літо стане вирішальним: залишитися у Манчестер Сіті чи стати головною сенсацією трансферного вікна, повернувшись у Лісабон.

За Бенфіку виступають два українці – голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.