Моурінью заявив, що Трубін і Судаков важливіші за нього
Легендарний фахівець розповів, чому вирішив очолити команду українців
близько 10 годин тому
Жозе Моурінью, головний тренер Бенфіки українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, перед матчем другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Челсі назвав причину, з якої очолив саме лісабонський клуб. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Якщо колись я відчую менше радості, прокидаючись рано-вранці, щоб прийти на роботу; якщо я менше радію перемозі; якщо я менше переживаю через поразку – це буде сигнал.
Я пам'ятаю матч Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – Реал, коли я був у Реалі, а сер Алекс Фергюсон – у МЮ. Я зайшов до нього в офіс перед грою і запитав: «Сере Алексе, щось коли-небудь змінюється – у плані напруги та адреналіну перед таким важливим матчем?» Він відповів: «Ні, ніколи. Все залишається таким до кінця». Минуло понад 10 років, а мої відчуття не змінились.
Сьогодні я кращий, ніж раніше. Тренер стає кращим, отримуючи різний досвід. Головну зміну в собі я бачу в тому, що на початку я був більш зосереджений на собі, а тепер не знаю… Я почуваюся більш альтруїстично. Я тут, аби допомагати іншим, а не собі. Я думаю про своїх гравців більше, ніж про себе. Думаю про клуб, радість уболівальників, а не себе.
Я ніколи не вважав себе генієм. Можливо, трохи провокатором, але не дияволом. Генієм – ніколи. Звичайно, я завжди відчував, що я маю природні здібності, які я розвивав, щоб стати хорошим тренером, як багато великих гравців.
Є матчі, де я відчував, що виграв їх завдяки собі – є моменти, рішення та стратегії до чи під час гри, які змінюють усе. Це змушує думати: «Я виграв». Але я ніколи не вважав себе генієм. Я завжди відчував себе частиною команди, а гравці важливіші за мене – я тут, щоб їм допомагати.
Матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів Челсі – Бенфіка відбудеться у вівторок, 30 вересня на Лондонському Стемфорд Бридж. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Челсі – Бенфіка на Xsport.ua.
Також Моурінью поділився очікуваннями від матчу проти колишнього клубу.
