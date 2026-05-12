Володимир Кириченко

Бенфіка хоче підписати правого вінгера Трабзонспора українця Олександра Зубкова. Про це Gunebakis Haber.

Головний тренер португальців Жозе Моурінью особисто зацікавлений у трансфері Зубкова.

Турецький клуб також знає про інтерес Бенфіки до центрального нападника Феліпе Августо, тому вимагає 15 мільйонів євро та універсала Сідні Кабрала в рамках угоди щодо Олександра та Августо.

Зубков виступає за Трабзонспор з 2025-го. Цього сезону він забив 4 голи та віддав 7 асистів в 35 матчах.

Нагадаємо, Зубков оформив гол і асист у ворота турецького гранда, проте Трабзонспор залишився без ЛЧ.