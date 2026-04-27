Сергій Разумовський

У 31-му турі чемпіонату Туреччини Трабзонспор несподівано програв на виїзді Коньяспору з рахунком 1:2, а український вінгер Олександр Зубков залишив поле вже після першого тайму.

Господарі забезпечили собі перевагу ще до перерви. Головним героєм зустрічі став захисник Кутлу, який відзначився двічі — на 32-й та 39-й хвилинах, скориставшись помилками суперника в обороні. Після відпочинку Трабзонспор намагався врятувати матч і зумів скоротити відставання на 79-й хвилині завдяки голу Феліпе Аугусто. На 84-й хвилині Коньяспор забив утретє — відзначився Діогу Гонсалвеш, однак після перегляду VAR гол скасували через офсайд.

Зубков вийшов у стартовому складі, але не зумів яскраво проявити себе, тому в перерві його замінили. За 45 хвилин українець завдав одного заблокованого удару з-за меж штрафного, не виконав жодного вдалого дриблінгу з двох спроб, заробив один фол і віддав 12 точних передач із 15 — це 80% точності. Також у його активі один ключовий пас, дві передачі до штрафного майданчика, 22 дотики до м’яча, одна виграна дуель із трьох та одне винесення. Його гру оцінили так: WhoScored поставив 6.0, SofaScore — 6.6, FlashScore — 6.4.

Інший українець Трабзонспора, захисник Арсеній Батагов, пропустив матч через травму. Після поразки команда залишилася з 65 очками та не скористалася осічкою Фенербахче, який програв Галатасараю 0:3. Таким чином Трабзонспор втратив шанс покращити позиції в чемпіонських перегонах.

Суперліга (Туреччина), 31-й тур

Коньяспор – Трабзонспор 2:1

Голи: Кутлу, 32, 39 – Феліпе Аугусто, 79