Моурінью незадоволений діяльністю Фенербахче на трансферному ринку
Клуб не підписав декількох гравців
близько 2 годин тому
Жозе Моурінью/фото: Фенербахче
Головний наставник турецького Фенербахче Жозе Моурінью висловився про ситуацію, коли клубу не вдалося оформити перехід українського голкіпера Реала Андрія Луніна та іспанського хавбека ПСЖ Марка Асенсіо.
Команда португальця не зуміла пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів: у кваліфікації Фенербахче обіграв Фейєнорд, але виявився слабшим за Бенфіку.
«Я не думаю, що були зроблені додаткові зусилля для отримання цих трансферів. Якби Ліга чемпіонів була головною метою нашого клубу, думаю, щось сталося б із новими придбаннями до матчів із Фейєноордом та Бенфікою», – цитує Моуріньо El Desmarque.
Поділитись