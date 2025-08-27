Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью зацікавлений у підсиленні воротарської лінії та розглядає можливість трансферу українського голкіпера Андрія Луніна з мадридського Реала. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, португальський наставник незадоволений грою Домініка Ліваковича. Хорватський воротар може залишити Туреччину і перебратися в Ноттінгем Форест на правах оренди.

Керівництво Фенербахче вже направило офіційний запит до Реала, щоб дізнатися умови можливого переходу Луніна. Водночас інтерес до українця проявляє й Галатасарай, проте цей варіант клуб не вважає пріоритетним.

У минулому сезоні Андрій Лунин провів 14 матчів за мадридців, пропустив 19 м’ячів і шість разів зберіг свої ворота недоторканими.

Також, Андрій Лунін відреагував на можливий перехід у Фенербахче.