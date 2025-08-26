Белью підібрав ідеального суперника для Ітауми перед поєдинком з Усиком
Тоні вважає, що проспект має пройти всю дистанцію
8 хвилин тому
Фото: Queensberry Promotions
Колишній чемпіон світу Тоні Белью розповів, яким має бути план Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) перед виходом на Олександра Усика (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:
Як на мене, наступним боєм для Мозеса має бути хтось з категорії Енді Руїса. Він ідеальний суперник. І Мозес точно зможе провести з Енді Руїсом усі раунди. Тому що за жодних обставин Мозес не може виходити на бій з Олександром Усиком, не пройшовши як мінімум шість раундів. Це просто неможливо.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.
Поділитись