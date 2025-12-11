Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью дав коментар журналістам після перемоги у матчі шостого туру Ліги чемпіонів над Наполі з рахунком 2:0.

«Це була велика перемога і великий матч, як командно, так і індивідуально. Не було жодного гравця, який би не зіграв добре, хоча деякі виділялися. Але як команда вони були фантастичні: велика згуртованість та оборонна взаємодія в складному матчі. Те, що ми планували робити з м’ячем, вдалося.

Іванович дав багато глибини, суперники мали складнощі, бо гравці Наполі не люблять, коли йдуть глибокі передачі. Ми поставили багато людей посередині, привабили суперників, а Іванович атакував глибину.

Вони теж зіграли добре. Буде дуже складно для експертів атакувати Бенфіку, вони матимуть труднощі, бо команда провела чудовий матч», — сказав Моурінью для A Bola.