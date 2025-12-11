Лісабонська Бенфіка здобула впевнену перемогу над Наполі у шостому турі Ліги чемпіонів, завершивши матч із рахунком 2:0. Український голкіпер Анатолій Трубін провів на полі всі 90 хвилин, а півзахисник Георгій Судаков зіграв до 76-ї хвилини, після чого його замінив Жозе Моурінью.

За даними статистичних порталів, Трубін отримав 6.9 від WhoScored та 6.7 від Sofascore. Оцінки Судакова – 6.6 та 6.7 відповідно.

Трубін відзначився двома сейвами, одним перехопленням навісу, зробив 11 точних передач з 30, один виніс, вісім підбирань і 20 разів втрачав м'яч.

Судаков створив один небезпечний момент, виконав 71% точних передач (15 із 21), виграв дві дуелі з п'яти, здійснив один успішний обіграш, заробив фол, зробив п'ять підбирань, один раз порушив правила та дванадцять разів втратив м'яч.

Після шести турів Бенфіка набрала 6 балів. Команда перервала серію з чотирьох поразок поспіль і оформила дві перемоги з рахунком 2:0 спочатку над Аяксом, а потім над італійським клубом.