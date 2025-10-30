Відома оцінка Судакова за переможний матч Бенфіки в Кубку португальської ліги
Георгій відіграв 77 хвилин проти Тондели
Бенфіка впевнено розгромила Тонделу у матчі 1/4 фіналу Кубка португальської ліги. На арені Ештадіу та Луж у Лісабоні господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.
Головний тренер лісабонців Жозе Моурінью з перших хвилин довірив місце у стартовому складі українському півзахиснику Георгію Судакову, а голкіпер Анатолій Трубін залишився у запасі.
Судаков провів на полі 77 хвилин, відзначившись забитим м'ячем, який був скасований арбітром через положення поза грою.
За підсумками зустрічі, портал SofaScore поставив українцю одну з найвищих оцінок у команді — 7,6 бала. Найкращим гравцем матчу визнали капітана Бенфіки Ніколаса Отаменді, який забив один із голів і отримав оцінку 7,7.