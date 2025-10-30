Бенфіка в рамках чвертьфіналу Кубка португальської ліги розгромила Тонделу. Матч в Лісабоні завершився з рахунком 3:0.

Перемогу команді Жозе Моурінью забезпечили голи Отаменді з пенальті, а по перерві Лукебакіо та Павлідіс зробили можливим вихід лісабонського гранду до півфіналу.

Міг до свого активу записати гол хавбек збірної України Георгій Судаков, проте його взяття воріт на старті другої 45-хвилинки, проте VAR скасував його взяття воріт через знайдений офсайд.

Інший збірник у складі Бенфіки Анатолій Трубін отримав перепочинок перед суботнім поєдинком проти Віторії.

Кубок португальської ліги. Чвертьфінал

Порту - Тондела 3:0

Голи: Отаменді, 41 (з пенальті), Лукебакіо, 83, Павлідіс, 90+5

