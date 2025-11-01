Сергій Разумовський

У десятому турі португальскої Прімейри Бенфіка на виїзді впевнено розгромила Віторію Гімарайнш. Після нульового першого тайму «орли» зняли питання щодо остаточного результату одразу після перерви: на 53-й хвилині Араужу відкрив рахунок, а за кілька обертів секундної стрілки господарі залишилися вдесятьох через вилучення Бланко. Перевагою Бенфіка скористалася без зволікань. Даль подвоїв відрив, а під завісу зустрічі Регу оформив підсумковий розгром.

🇺🇦 Голкіпер Анатолій Трубін провів «сухий» матч і отримав по 7.0 від WhoScored та SofaScore. В українця три сейви й надійна гра на виходах.

🇺🇦 Півзахисник Георгій Судаков, з одного боку, діяв активно у створенні моментів: дві ключові передачі. Водночас у пасиві – жовта картка, точність передач склала лише 72%, а єдиний його удар пройшов повз ворота. Із цього й загальна оцінка 6.5 (WhoScored) і 6.6 (SofaScore).

У турнірній таблиці Бенфіка має 24 очки — на бал менше за сусідів зі Спортінга. Порту також має 25 пунктів, але з матчем у запасі.

Чемпіонат Португалії, десятий тур

Віторія Гімарайнш – Бенфіка 0:3

Голи: Араужу, 53, Даль, 62, Регу, 87

Вилучення: Бланко, 56