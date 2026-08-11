Сергій Разумовський

Бразильський нападник Ендрік не змінюватиме клуб у найближче трансферне вікно. За інформацією The Athletic, 20-річний футболіст залишиться в складі Реала на сезон-2026/27 та не вирушить в оренду.

Попри зацікавленість із боку кількох європейських клубів, сторони спільно вирішили надати бразильцю ще один шанс закріпитися в мадридській команді. Ендрік, керівництво Реала та головний тренер Жозе Моурінью погодилися, що наступний сезон футболіст проведе у складі вершкових.

Очікується, що нападник боротиметься за місце в основі та намагатиметься переконати тренерський штаб у своїй готовності регулярно виступати на найвищому рівні. Серед клубів, які цікавилися Ендріком, називали Астон Віллу та представників інших європейських чемпіонатів.

Однією з причин рішення залишити бразильця в Мадриді є можливість використовувати його на правому фланзі атаки. У новому сезоні Ендрік може отримати більше ігрового часу на цій позиції, оскільки Моурінью не розглядає Федеріко Вальверде та Бернарду Сілву як основні варіанти для гри праворуч в атаці.

Водночас у Реалі не виключають повторного перегляду ситуації під час зимового трансферного вікна. У січні керівництво клубу знову оцінить прогрес футболіста, його роль у команді та кількість отриманої ігрової практики.

Подібна оцінка вже проводилася в січні 2026 року. Після цього Ендрік вирушив в оренду до Ліона, де отримав можливість частіше виходити на поле та проявити себе в іншому чемпіонаті.

Ендрік приєднався до Реала з Палмейраса в липні 2024 року, щойно досягнувши 18-річного віку. Сума гарантованої частини трансферу становила 35 мільйонів євро. Ще 25 мільйонів євро мадридський клуб може виплатити у вигляді бонусів, передбачених угодою.

Загалом бразилець провів за Реал 40 матчів і забив сім голів. Під час оренди в Ліоні в другій половині минулого сезону Ендрік продемонстрував значно вищу результативність. У 21 поєдинку він оформив показник 8+8 за системою гол+пас.

Влітку нападник також зіграв чотири матчі за національну збірну Бразилії на чемпіонаті світу-2026. Бразильці дійшли до 1/8 фіналу турніру, однак Ендрік не відзначився результативними діями.