Новачок київського Динамо Кеассе Ба поспілкувався з пресслужбою клубу та поділився враженнями від перших годин у новій команді. Івуарійський вінгер зізнався, що дуже радий приєднатися до одного з найтитулованіших клубів України та розпочати новий етап своєї кар’єри.

Дуже радий приєднатися до клубу! Відчуваю зараз багато позитивних емоцій. Вдячний усім, хто допоміг зробити цей перехід реальністю.

Рішення про перехід далося непросто. Але Динамо - титулований клуб із видатною історією, тому зробив свій вибір на його користь.

У мене вже є чимало досвіду на дорослому рівні. Моя швидкість може стати справжньою загрозою для суперників.

Що б сказав уболівальникам? Приходьте на трибуни та підтримуйте команду, а ми докладемо всіх зусиль заради перемог.