Сергій Разумовський

Новачок Барселони Родрі розповів про причини свого переходу з Манчестер Сіті до каталонського клубу. Іспанський півзахисник зазначив, що його особливо мотивувала можливість працювати з головним тренером команди Гансом-Дітером Фліком та розвиватися в системі, яка передбачає сміливий і атакувальний футбол.

Я поговорив із Фліком, і він передав мені свій ентузіазм. Мене дуже мотивує можливість працювати з ним, адже мене приваблює його ідея сміливої гри. У мене все ще є простір для вдосконалення, і я вважаю, що він може доповнити мої якості. Я більше контактував із Деку та Лапортою, але він — дуже відкритий і прямий тренер. Я прийшов сюди, щоб зробити свій внесок. Бускетс завжди був для мене великим орієнтиром. Я розумію порівняння через позицію, збірну та стиль. У нас є як відмінні риси, так і спільні. Я завжди захоплювався ним і намагався чимало від нього перейняти. Він буде у дублі, тож я його бачитиму. Родрі

Тепер Родрі матиме можливість частіше бачитися з Бускетсом у структурі Барселони. Колишній півзахисник каталонців увійшов до тренерського штабу Барселони Б, яку очолює Жуліано Белетті. Бускетс завершив професійну кар’єру в грудні минулого року після перемоги в Кубку МЛС разом з Інтер Маямі.

Родрі приєднався до Манчестер Сіті влітку 2019 року. Англійський клуб тоді заплатив Атлетіко 70 млн євро за трансфер іспанця. За час виступів у Манчестері півзахисник став одним із головних лідерів команди та відіграв важливу роль у її здобутках.

Минулого сезону Родрі провів 33 матчі та забив два голи. За підсумками кампанії-2023/24 іспанець отримав «Золотий м’яч». Також він став переможцем чемпіонату світу 2026 року у складі національної збірної Іспанії.