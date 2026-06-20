Сергій Разумовський

Вінгер збірної Бразилії Рафінья зазнав травми під час матчу ЧС-2026 проти Гаїті й не зміг продовжити гру. На 40-й хвилині зустрічі футболіст залишив поле, а замість нього вийшов Раян.

Наразі точний характер ушкодження та терміни відновлення гравця залишаються невідомими. Остаточну інформацію про стан Рафіньї очікують після додаткового медичного обстеження, яке має визначити, наскільки серйозною є травма.

Попри втрату одного з лідерів команди, збірна Бразилії впевнено впоралася з суперником. Гаїті, для якого цей мундіаль став дебютним, бразильці розгромили з рахунком 3:0. Головним героєм матчу став Матеус Кунья, який оформив дубль, а ще один м’яч на свій рахунок записав Вінісіус Жуніор.

Бразилія продемонструвала повну перевагу в цій зустрічі, а перемога дозволила команді спокійно продовжити боротьбу на турнірі, хоча ситуація з травмою Рафіньї може стати неприємним моментом для штабу збірної.