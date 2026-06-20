ЧС-2026. Марокко здолав Шотландію, Бразилія розгромила Гаїті
Зіграні чергові матчі мундіалю
38 хвилин томуПідписатися в
Фото: Getty Images
У групі С відбулися поєдинки другого туру чемпіонату світу-2026. Збірна Марокко мінімально обіграла команду Шотландії з рахунком 1:0. Єдиний м'яч було забито вже на 2-й хвилині. Відзначився Ісмаель Сайбарі, якому асистував Браїм Діас.
В іншому матчі групи Бразилія розгромила Гаїті – 3:0. Головним героєм зустрічі став Матеус Кунья, який оформив дубль. Ще один м'яч на свій рахунок записав Вінісіус Жуніор.
Чемпіонат світу-2026, 2-й тур
Група С
Шотландія – Марокко – 0:1
Гол: Сайбарі, 2.
Бразилія – Гаїті – 3:0
Голи: Кунья, 23, 36, Вінісіус, 45+3.
- Бразильці разом із Марокко очолюють свій квартет, маючи по чотири очки. З трьома пунктами далі йде Шотландія, а Гаїті поки що без балів.
- В останньому турі підопічні Анчелотті будуть протистояти Шотландії, а також відбудеться гра Марокко – Гаїті.
Поділитись