Сергій Разумовський

Український вінгер Михайло Мудрик не потрапив до заявки Челсі на товариський матч проти Реал Сосьєдада. Лондонська команда провела контрольний поєдинок у межах підготовки до нового сезону, однак український футболіст не взяв участі у зустрічі.

Відсутність Мудрика в заявці може свідчити про те, що його майбутнє в Челсі залишається невизначеним. Останнім часом дедалі частіше з’являється інформація про можливий перехід вінгера до іншого клубу на правах оренди.

Для Мудрика оренда могла б стати можливістю отримати стабільну ігрову практику та повернутися до регулярних виступів. У складі Челсі конкуренція на флангах атаки залишається високою, тому українець ризикує й надалі проводити значну частину матчів поза стартовим складом або навіть поза заявкою.

Попри відсутність українця, Челсі здобув перемогу в контрольному матчі проти Реал Сосьєдада. Лондонці виграли з рахунком 3:1.

Господарі відкрили рахунок уже на 11-й хвилині. Роджерс скористався нагодою біля воріт баскської команди та вивів Челсі вперед.

Реал Сосьєдад зумів відігратися перед перервою. Наприкінці першого тайму Арамбуру відзначився голом і зрівняв рахунок. Однак після поновлення гри Челсі знову перехопив ініціативу.

На 47-й хвилині Жоао Педро вдруге вивів лондонський клуб уперед. У другому таймі бразильський нападник забив ще один гол, оформивши дубль і встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Товариський матч

Челсі – Реал Сосьєдад 3:1

Голи: Роджерс, 11, Жоао Педро, 47, 77 – Арамбуру, 45