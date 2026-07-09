Павло Василенко

Найближчими тижнями може визначитися подальша доля українського вінгера Челсі Михайла Мудрика, який оскаржує чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. За інформацією журналіста Ліама Твомі, справа перебуває на фінальній стадії розгляду в Спортивному арбітражному суді (CAS), який ухвалить остаточне рішення без можливості подальшого оскарження.

Очікується, що вже протягом двох-трьох тижнів стане відомо, чи буде українця повністю виправдано, чи покарання скоротять, або ж залишать чинною чотирирічну дискваліфікацію.

Поки триває юридичний процес, 25-річний футболіст підтримує форму індивідуальними тренуваннями та залишається поза офіційними матчами Челсі.

Востаннє Мудрик виходив на поле у складі лондонського клубу в листопаді 2024 року. Після цього його відсторонили через порушення антидопінгових правил, а згодом винесли рішення про чотирирічну дискваліфікацію, яку він зараз намагається скасувати через CAS.