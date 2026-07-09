Доля Мудрика вирішиться за кілька тижнів, CAS готує остаточний вердикт
Найважливіше рішення в кар'єрі українцявже близько
близько 4 годин томуПідписатися в
Найближчими тижнями може визначитися подальша доля українського вінгера Челсі Михайла Мудрика, який оскаржує чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. За інформацією журналіста Ліама Твомі, справа перебуває на фінальній стадії розгляду в Спортивному арбітражному суді (CAS), який ухвалить остаточне рішення без можливості подальшого оскарження.
Очікується, що вже протягом двох-трьох тижнів стане відомо, чи буде українця повністю виправдано, чи покарання скоротять, або ж залишать чинною чотирирічну дискваліфікацію.
Поки триває юридичний процес, 25-річний футболіст підтримує форму індивідуальними тренуваннями та залишається поза офіційними матчами Челсі.
Востаннє Мудрик виходив на поле у складі лондонського клубу в листопаді 2024 року. Після цього його відсторонили через порушення антидопінгових правил, а згодом винесли рішення про чотирирічну дискваліфікацію, яку він зараз намагається скасувати через CAS.
Поділитись
Матеріали по темі
Чи звучить позиція Мудрика? Челсі доведеться витратитися на 3-4 гравців під Алонсо
близько 2 місяців тому