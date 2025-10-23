Мусіала провів перше тренування після серйозної травми
Футболіст відновився після операції
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Гравець збірної Німеччини Джамал Мусіала вперше тренувався на полі після отримання серйозної травми.
Атакуючий півзахисник мюнхенської Баварії зламав малогомілкову кістку лівої стопи у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ у США у липні.
«Було чудово повернутися на поле після довгої перерви. Я зробив перший крок до повернення, після завершення тренування не відчував жодного болю в нозі.
Тепер мені потрібно попрацювати над рухом та швидкістю. Потім я почну тренуватися з м’ячем, дриблінгом та кидками», – цитує футболіста агентство DPA.