Гравець збірної Німеччини Джамал Мусіала вперше тренувався на полі після отримання серйозної травми.

Атакуючий півзахисник мюнхенської Баварії зламав малогомілкову кістку лівої стопи у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ у США у липні.

«Було чудово повернутися на поле після довгої перерви. Я зробив перший крок до повернення, після завершення тренування не відчував жодного болю в нозі.

Тепер мені потрібно попрацювати над рухом та швидкістю. Потім я почну тренуватися з м’ячем, дриблінгом та кидками», – цитує футболіста агентство DPA.