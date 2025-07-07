Павло Василенко

Джамал Мусіала отримав жахливу травму наприкінці першої половини чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу між ПСЖ та Баварією Мюнхен. Воротар Джанлуїджі Доннарумма приземлився всією вагою на ліву ногу німецького гравця, що призвело до перелому малогомілкової кістки та пошкодження зв'язок кісточки.

Лікарі негайно перевезли Мусіалу до ортопедичної лікарні в Атланті, де після ретельного обстеження поставили йому діагноз та іммобілізували травмовану ногу. На прохання Баварії вони також погодилися доставити гравця до Мюнхена в такому стані.

Керівництво клубу наполягло на тому, щоб 22-річний півзахисник пройшов операцію в Інсбруку, де вони вже багато років співпрацюють з хірургом Крістіаном Фінком, і де зможуть стежити за його одужанням, яке координуватиме ортопед Йохен Хане.

За даними Bild, Мусіала летів тим самим рейсом, що і його товариші по команді. Він здійснив більш ніж дев'ятигодинну подорож на ношах та під впливом седативних препаратів. Очікується, що він повернеться на поле не раніше ніж у листопаді цього року. Однак точна тривалість його відсутності стане відома лише після операції і залежатиме від того, як швидко загоиться рана.

У зв'язку із втратою Мусіали Баварія також розглядала можливість пошуку заміни. Проте клуб вирішив не втручатися у трансферний ринок.