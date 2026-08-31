Ліонель Мессі ухвалив рішення завершити виступи за національну збірну Аргентини. Легендарний нападник повідомив про це у зверненні, опублікованому на своїй сторінці в Instagram.

Футболіст зазначив, що остаточному рішенню передували тривалі роздуми. Після фінального матчу чемпіонату світу-2026 й усього часу, який минув відтоді, Мессі неодноразово оцінював власний стан, майбутні перспективи та можливість продовження кар’єри на міжнародному рівні.

Після того часу, що минув від фіналу, багато все обдумавши, хочу повідомити всім, що завершую виступи за національну збірну…

Це було рішення, яке завдало й досі завдає болю душі, але я розумію, що настав час. Присягаюся, я завжди віддавав усе — не лише в останні роки, коли ми виграли все, а й раніше. Я завжди боровся та викладався за цю футболку, щоб дарувати вам радість і допомагати вам пишатися тим, що ви аргентинці, завдяки футболу.

Залишилося зовсім небагато, і певні етапи добігають кінця. Цей етап завдає мені особливого болю. Я люблю, любив і завжди любитиму бути в національній збірній. Я спустошений і більше не маю чого віддати. До того ж позаду підростають дуже талановиті хлопці, які заслуговують на своє місце.

Дякую за всю вашу любов протягом цих 20 років. Я дуже сумуватиму за тим, як чув вас ізсередини. Тепер я буду одним із вас — завжди вболіватиму й підтримуватиму команду ззовні: у добрі часи й, тим більше, у складні.

Дякую моїй родині за те, що завжди була поруч і супроводжувала мене в цій прекрасній, але нелегкій подорожі. Дякую кожному тренеру, партнеру по команді та керівникові, з якими мені довелося працювати. Я забираю із собою незабутні спогади й моменти.

Я йду зі спокоєм і гордістю від того, що разом із партнерами подарував вам моменти, про які можна було лише мріяти. Це було божевілля — пережити все це разом із вами. Я вас люблю! Дякую Богові за те, що зробив мене аргентинцем. Вперед, Аргентино!

*Ці слова я написав 21 липня — через два дні після фіналу. А сьогодні, після того, що сталося з моїм батьком, я переконаний у своєму рішенні ще більше.