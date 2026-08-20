Емоційний момент для легенди! Мессі забив перший гол після трагедії в сім'ї та ЧС-2026
Аргентинець відзначився забитим м'ячем у матчі проти Філадельфії
Аргентинський нападник Ліонель Мессі відзначився забитим м'ячем за Інтер Маямі, однак його команда не змогла втримати перемогу в матчі МЛС проти Філадельфії Юніон. Поєдинок завершився нічиєю — 2:2.
Цей гол став особливим для 39-річного форварда — Мессі вперше забив за Інтер Маямі після виступів на ЧС-2026 та трагічної втрати батька Хорхе.
Окрім аргентинця, у складі гостей відзначився Даніель Пінтер, а Луїс Суарес віддав результативну передачу. За Філадельфію Юніон м'ячі забивали Індіана Вассільєв та Ніл П'єрр.
МЛС
Філадельфія Юніон — Інтер Маямі — 2:2
Голи: Вассільєв, 11, П'єррр, 58 – Пінтер, 21, Мессі, 26
У підсумку Філадельфія Юніон перервала свою чотириматчеву переможну серію, тоді як Інтер Маямі продовжив безвиграшну серію в МЛС до трьох поєдинків поспіль.
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