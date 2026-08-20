Денис Сєдашов

Аргентинський нападник Ліонель Мессі відзначився забитим м'ячем за Інтер Маямі, однак його команда не змогла втримати перемогу в матчі МЛС проти Філадельфії Юніон. Поєдинок завершився нічиєю — 2:2.

Цей гол став особливим для 39-річного форварда — Мессі вперше забив за Інтер Маямі після виступів на ЧС-2026 та трагічної втрати батька Хорхе.

Окрім аргентинця, у складі гостей відзначився Даніель Пінтер, а Луїс Суарес віддав результативну передачу. За Філадельфію Юніон м'ячі забивали Індіана Вассільєв та Ніл П'єрр.

МЛС

Філадельфія Юніон — Інтер Маямі — 2:2

Голи: Вассільєв, 11, П'єррр, 58 – Пінтер, 21, Мессі, 26

У підсумку Філадельфія Юніон перервала свою чотириматчеву переможну серію, тоді як Інтер Маямі продовжив безвиграшну серію в МЛС до трьох поєдинків поспіль.

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