Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко відреагував на розгромну поразку команди від Буковини в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги. Столичний клуб поступився чернівецькому супернику з рахунком 0:3.

Лідер киян опублікував допис на своїй сторінці в Instagram, у якому перепросив перед уболівальниками за невдалий виступ команди. Ярмоленко визнав, що футболісти не продемонстрували необхідних характеру, самовіддачі та рівня гри.

Хочу попросити вибачення у наших уболівальників. Мені дуже соромно за сьогоднішню гру. Я розумію ваше розчарування, вашу злість і біль від такого результату.

Я беру на себе відповідальність за результат і свою гру. Мені не вдалося достукатися до партнерів і донести до них, наскільки важливою була для нас ця гра. Ми не показали того характеру, самовіддачі та рівня, яких ви від нас очікуєте. Сьогодні ми вас підвели. Вибачте.