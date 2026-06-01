Сергій Разумовський

Захисник Юхим Конопля публічно попрощався у своєму Instagram з донецьким Шахтарем і продовжить кар’єру в німецькій Боруссії Менхенґладбах. У своєму зверненні футболіст збірної України подякував команді за роки, проведені разом, зазначивши, що цей період був для нього особливим.

Дякую, команда. Ці роки були неймовірними. Ми разом працювали, боролися, перемагали і створювали щось особливе. Я вдячний кожному гравцеві, кожному члену персоналу та всім, хто був частиною цього шляху. Окреме спасибі Арде Турану. Містере, Ваша віра, характер і лідерство змінили нас і допомогли досягти результатів, якими ми можемо пишатися. Я йду з вдячністю, повагою та спогадами, які залишаться зі мною назавжди. Ви – найкращі! Юхим Конопля

Наступним етапом у кар’єрі українця стане чемпіонат Німеччини. Конопля перейде до Боруссії Менхенґладбах, із якою підписав контракт терміном на три роки.