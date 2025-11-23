Тарас Михавко спробував роз'яснити причини несподіваної поразки київського Динамо від Колоса у матчі 13 туру Української Прем'єр-ліги з рахунком 1:2.

«У кінці ми дійсно не дотиснули, але це наша вина. Могли принаймні звести гру внічию. Треба було все робити швидше. Перший тайм нам взагалі не вдався, не могли знайти свою гру. Після перерви включилися, мали хороші моменти, але чогось не вистачило, аби їх реалізувати.

Ми не прагнули просто зрівняти рахунок, а думали тільки про перемогу, адже ми маємо неприємну серію. Самі не розуміємо, з чим це повʼязано. Маємо розбиратись у команді, що треба змінювати. Зараз важко сказати після гри», – сказав Михавко в інтерв'ю клубній пресслужбі біло-синіх.