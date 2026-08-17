Захисник Динамо Тарас Михавко поділився думками після перемоги у матчі третього туру української Прем'єр-ліги проти Колоса (2:1). Слова гравця передає пресслужба клубу з посиланням на ефір FootballHub.

Звичайно, сьогодні перед нами стояло завдання перемогти. Приїхали лише вчора в обід після матчу з «Карабахом» у Лізі конференцій. Авжеж, хотілося б мати більше часу на відновлення, але немає сенсу скаржитися. Їхали додому з одним завданням – перемогти.

Емоції після передачі на 60 метрів? Матвій Пономаренко не забив. Але мені здається, що в цьому епізоді все одно був невеликий офсайд. Це футбол і емоції. В жодному разі я на нього не ображений. Просто в той момент після такого рейду хотілося, щоб м’яч опинився у воротах. Не вийшло. Головне, що перемогли, далі рухаємося вперед.

Чи не було думки бити здалеку? Чесно кажучи, у мене завжди виникає така думка, коли команда суперника закривається. Я більше люблю відкритий футбол, коли є простір, коли можна віддати передачу, рухатися з м’ячем. Але на сьогоднішню гру «Колос» обрав саме такий стиль, і вони мають на це право. Грали компактно, закривалися, це непроста команда.

Ви бачили, що вони дуже добре вибігають у контратаки. Нам, можливо, десь не вистачало свіжості, й часом могли проґавити їхні контратаки. Одна з них, напевно, і призвела до пропущеного м’яча. Але це футбол, тут буває всяке. Тому головне, що після такої важкої дороги та складних матчів у єврокубках, тим більше з негативним результатом, сьогодні змогли у підсумку перемогти – саме таке завдання стояло перед нами.