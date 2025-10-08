Михайличенко прокоментував виліт збірної України з ЧС-2025: «Більшого я очікував від нашої команди»
Фахівець виніс вердикт синьо-жовтим за Мундіаль
38 хвилин тому
Колишній головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко в інтерв’ю сайту BLIK.ua поділився думками щодо поразки збірної України (0:1) у матчі 1/8 фіналу молодіжного ЧС-2025 проти Іспанії.
«Чесно, я взагалі не побачив гри, як такої, від наших хлопців. Кого ми з вами будемо обговорювати – іспанців? Все дуже просто: українці не зуміли зіграти на контратаках. Не було їх, особливо у першому таймі. Вже у другому таймі були спроби, але…
Більшого я очікував від нашої команди. Розчарований. Не вистачало руху, швидкості, агресії, не тримали м’яч, особливо до перерви. Могла Україна програти й з більшим рахунком, якби наші суперники реалізували свої нагоди вже у кінцівці гри».
Молодіжна збірна Іспанії у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Колумбія – ПАР.
Поділитись