Колишній головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко в інтерв’ю сайту BLIK.ua поділився думками щодо поразки збірної України (0:1) у матчі 1/8 фіналу молодіжного ЧС-2025 проти Іспанії.

«Чесно, я взагалі не побачив гри, як такої, від наших хлопців. Кого ми з вами будемо обговорювати – іспанців? Все дуже просто: українці не зуміли зіграти на контратаках. Не було їх, особливо у першому таймі. Вже у другому таймі були спроби, але…

Більшого я очікував від нашої команди. Розчарований. Не вистачало руху, швидкості, агресії, не тримали м’яч, особливо до перерви. Могла Україна програти й з більшим рахунком, якби наші суперники реалізували свої нагоди вже у кінцівці гри».