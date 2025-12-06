Миколенко допоміг Евертону увірватись в зону єврокубків
Мерсисайдці розгромили команду Зінченка
близько 2 годин тому
Евертон в рамках 14 туру АПЛ вдома приймав Ноттінгем Форест. Матч у Ліверпулі завершився з рахунком 3:0.
Початок розгрому команди Олександра Зінченка поклав автогол Міленвовича на старті зустрічі. Під завісу першого тайму Баррі подвоїв перевагу команди Девіда Моєса.
Ближче до завершення гри гості отримали третій гол у власні ворота, автором якого став Дьюсбері-Холл.
Захисник Евертона і збірної України Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин, заробивши жовту картку. Хавбек Олександр Зінченко, який нещодавно повернувся до тренувань, не потрапив до заявки Форест на цей матч.
АПЛ. 15 тур
Евертон – Ноттінгем Форест 3:0
Голи: Міленкович, 2 (автогол), Баррі, 45+3, Дьюсбері-Холл, 80
Евертон завдяки сьогоднішній перемозі увірвався в топ-5 турнірної таблиці АПЛ. Ноттінгем продовжує балансувати повблизу зони вильоту.
