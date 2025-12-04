АПЛ: результати матчів 14-го туру за 3 грудня
Арсенал упевнено переміг Брентфорд, Астон Вілла здобула результативну звитягу над Брайтоном, а Ліверпуль зіграв тільки внічию з Сандерлендом
близько 5 годин тому
У середу, 3 грудня, в англійській Прем’єр-лізі відбулися шість поєдинків 14-го туру. Арсенал здобув чергову домашню перемогу, Астон Вілла та Брайтон видали результативний трилер, Лідс упевнено обіграв Челсі, тоді як Ліверпуль врятував нічию наприкінці зустрічі.
АПЛ. 14 тур
Арсенал – Брентфорд 2:0 (Меріно 11, Сака 90+1)
Брайтон – Астон Вілла 3:4 (Ван Геке 9, Торрес аг. 29, Ван Геке 83 – Воткінс 37, Воткінс 45, Онана 60, Мален 78)
Бернлі – Кристал Пелес 0:1 (Муньйос 44)
Вулвергемптон – Ноттінгем 0:1 (Ігор Жезус 72)
Лідс – Челсі 3:1 (Бійол 6, Танака 43, Калверт-Льюїн 72 – Нету 50)
Ліверпуль – Сандерленд 1:1 (Мукіеле аг. 81 – Тальбі 67)
Завтра, у четвер, 4 грудня, запланований один матч АПЛ. Манчестер Юнайтед гратиме проти Вест Гема. Початок поєдинку буде о 22:00 за київським часом.