Мілан допускає варіант відходу лівого захисника Первіса Еступіньяна вже в літнє трансферне вікно і заздалегідь підшукує посилення на цю позицію.

Як повідомляє Мilanworld.net, у списку пріоритетів спортивного директора Іглі Таре фігурують два основні варіанти. Один із них — український захисник Евертона Віталій Миколенко, чий контракт підходить до завершення, що відкриває можливість безкоштовного переходу. Другим кандидатом є Ферлан Менді з Реала, який втратив довіру в Мадриді через часті проблеми зі здоров'ям.

При цьому в Мілані розраховують і на розвиток 19-річного Давида Бартезагі, але хочуть мати для нього досвідченішу і надійнішу альтернативу. Нинішнього сезону Миколенко провів 15 матчів у всіх турнірах, не відзначившись голами чи асистами та отримавши три жовті картки. Його угода з ліверпульським клубом розрахована до кінця червня 2026 року.

