Миколенко - не помічник Евертону в матчі проти Брайтона
Віталій не приїхав з командою на південь Англії
близько 1 години тому
Віталій Миколенко / Фото - Евертон
Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко не потрапив до заявки на сьогоднішній матч 24 туру АПЛ проти Брайтона, повідомляє пресслужба клубу.
Наставник мерсисайдців Девід Моєс повідомив, що Миколенко отримав пошкодження на передігровому тренуванні Евертона перед поїздкою до Брайтона.
Миколенко в цьому сезоні провів за Евертон 23 матчі.
Матч Брайтон - Евертон відбудеться 31 січня. Початок - о 17:00.