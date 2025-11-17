Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко підбив підсумки заключного матчу кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0). Його слова наводить ПРОФУТБОЛ Digital.

Емоції позитивні. Дуже радий. Відчув такий кайф, коли ми забили другий м’яч, коли закінчився матч. Я подивився на трибуни. Було кайфово бачити це. Сейв Трубіна? У цей момент трохи «стиснулось», стало страшно. Толя - молодець. Я думаю, що сьогодні він не один лев матчу.

Перед матчем я зловив себе на думці, що раніше я більше переживав за свою гру, а зараз трошки інше хвилювання перед матчами. що ти не тільки відповідаєш за себе, але й за команду, тому що я один з лідерів, мабуть. Не знаю, можна так про себе казати чи ні. Тепер я більше розумію досвідчених гравців, які були раніше, коли вони переживали перед матчем. Зараз таке саме перед матчами.

Завжди, коли ти граєш на перемогу, якось легше. Коли ти граєш і розумієш, що нічия тобі підходить, ти підсідаєш трошки. Ми знали, що ми будемо свіжіші, що у нас будуть моменти. Ми їх реалізували, а вони - ні. Якби ми забили у першому таймі, була б зовсім інша гра. Можливо, ми грали б на контратаках і забили б ще більше м’ячів, але 2:0. Ми на нуль не грали у цьому році і закінчуємо на мажорній ноті, - розповів Миколенко.