Екснаставник збірної України Йожеф Сабо підбив підсумки заключного матчу кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0). Його слова наводить Footboom.

Грали непогано, билися два тайми. Десь трохи пощастило в кінцівці поєдинку, але своєю націленістю на результат, вважаю, хлопці по-справжньому заслужили цю перемогу.

Перед матчем я покритикував наших легіонерів, які не завжди в збірній демонструють той рівень, що і в своїх клубах. Радий, що хлопці прислухалися і цього разу не шкодували себе. Загострював гру на правому фланзі Циганков, старався Миколенко. Трубін витягнув два складних м'ячі, дійсно виручив у потрібний момент. А ось Малиновський цього разу не вразив.

Але, хлопці, так потрібно грати постійно, а не відкладати все на останній матч. Тепер з нетерпінням чекатиму поєдинків плей-офф там і суперники непрості, і відповідальність максимальна, - пояснив Сабо.