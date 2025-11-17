Павло Василенко

Відомі перші потенційні суперники збірної України у плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2026.

Після перемоги над Ісландією (2:0) синьо-жовті посіли друге місце у своїй групі та офіційно вийшли до плей-оф європейської кваліфікації.

Усього в плей-оф зіграють 16 команд: 12 збірних, що фінішували другими у своїх групах, а також чотири найкращі переможці груп Ліги націй серед тих, хто не здобув пряму путівку або місце в плей-оф.

Жеребкування відбудеться 20 листопада о 14:00 за київським часом. Команди розподілять на чотири «шляхи» — мінітурніри з чотирьох збірних, де пройдуть два одноматчевих півфінали і фінал. Переможець кожного шляху отримає квиток на ЧС-2026.

Півфінали відбудуться 26 березня, фінали – 31 березня 2026 року.

У півфіналах команди з першого кошика гратимуть проти збірних четвертого, а представники другого кошика – проти третього.

На сьогодні відомо чотири команди, що гарантовано фінішували другими у своїх групах: Україна, Чехія, Ірландія та Албанія.

Також визначено три збірні четвертого кошика – можливі суперники України: це Румунія, Швеція та Північна Ірландія.

Збірна України потрапила до першого кошика разом з Італією, тому «скуадра адзурра» не може стати суперником синьо-жовтих у півфіналі плей-оф.