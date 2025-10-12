Лівий захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко поділився враженнями від перемоги над Ісландією у відбірному матчі до чемпіонату світу-2026, що завершився з рахунком 5:3.

«Ми класно почали, але потім пропустили два мʼячі. Було дуже важко знову забити. Але гравці, які вийшли на заміну дуже нам допомогли, на мою думку. Дуже радий, що ми виграли. Ми пропустили 3 мʼячі, а для мене, як для захисника, це означає, що я зіграв погано. Добре, що ми забили 5», – сказав Миколенко для Взбірна.

Наразі національна команда України розташовується на другому місці у своїй групі, маючи чотири очки після трьох зіграних зустрічей.

Вже 13 жовтня команда Сергія Реброва проведе наступний поєдинок проти Азербайджану на номінальному домашньому стадіоні у Кракові. Початок матчу запланований на 21:45 за київським часом.