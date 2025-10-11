Сергій Стаднюк

Збірна України у вечір п'ятниці, 10 жовтня, провела яскравий матч третього туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026, здолавши Ісландію з рахунком 5:3. Поєдинок видався справжнім футбольним трилером, у якому «синьо-жовті» продемонстрували характер після втраченої переваги у два м'ячі та здобули важливі три очки.

За підсумками голосування вболівальників, «Левом матчу» став півзахисник Руслан Маліновський. Даний приз вручається найкращому футболісту матчу в складі збірної України за версією вболівальників. За хавбека віддали свій голос 76% респондентів.

Гравець Дженоа повернувся до лав збірної після тривалої паузи та одразу став головним героєм зустрічі. Йому вдалося оформити дубль з голами на 14-й і 45-й хвилинах.

Після цієї перемоги команда Сергія Реброва піднялася на друге місце у своїй відбірковій групі, маючи чотири очки після трьох турів. Уже 13 жовтня українці проведуть наступний матч – проти Азербайджану у Кракові, початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

