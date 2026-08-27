Павло Василенко

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відзначився результативною передачею у матчі другого раунду Кубка англійської ліги проти Престона (4:0).

Лівий захисник вийшов у стартовому складі команди Девіда Моєса та взяв безпосередню участь у першому голі зустрічі.

На 25-й хвилині українець отримав м'яч у штрафному майданчику суперника та виконав передачу вздовж воріт. На неї відгукнувся Тьєрно Баррі, який із близької відстані переправив м'яч у сітку.

У підсумку Евертон розгромив Престон з рахунком 4:0 та пробився до наступного раунду Кубка англійської ліги.

Кубок англійської ліги, 1/32 фіналу

Престон – Евертон – 0:4

Голи: Баррі, 25, 59, 70, Джонсон 72.