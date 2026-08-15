Пропустили на 93-й хвилині. Евертон із Миколенком у складі втратив перемогу над Ліллем
Український захисник результативними діями не відзначився
Англійський Евертон зіграв внічию з французьким Ліллем у товариському поєдинку.
Рахунок у матчі на 42-й хвилині відкрив нападник господарів Іліман Ндіає, реалізувавши пенальті. Французи відігралися на 90+3-й хвилині завдяки голу Хаукона Харальдссона.
Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі, але результативними діями не відзначився.
Контрольний матч
Евертон — Лілль 1:1
Голи: Ндіає, 42 (пен.) — Харальдссон, 90+3
Болонья з Довбиком програла Брайтону в контрольному матчі.